Поліція затримала бойовика, який служив у Донецькому ізоляторі і намагався перебратися до Києва

Як повідомляє Головне управління Національної поліції в Донецькій області, 26-річний місцевий мешканець прямував до Києва до свого батька, однак під час перевірки на контрольному пункті пропуску поліцейські виявили документи, які підтверджують його участь у незаконних збройних формуваннях.

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Відомо, що з грудня 2014 по червень 2015 року затриманий був рядовим «внутрішньої служби «ДНР» в Донецькому слідчому ізоляторі №5, що розташований по вулиці Кобозєва.

«Чоловік добровільно вступив до лав бойовиків. Отримавши посаду молодшого інспектора з контролю за ув’язненими, форму та зброю, став працювати на бойовиків. Новобранець отримував зарплатню 8 тисяч рублів на місяць, однак через півроку він зрозумів, що цих коштів йому замало, тому покинув місце служби», - йдеться у повідомленні.

За даними поліції, увесь час колишній бойовик перебував на території окупованого Донецька, а нещодавно, посварившись із дружиною, вирішив пожити у батька в Києві.

«Без будь-яких підозр, взявши із собою трудову книжку та інші документи, у момент перетину КПВВ «Новотроїцьке» чоловік був затриманий поліцейськими спільно з батальйоном «Харків» та співробітниками прикордонної служби», -додали в управлінні поліції.

За вказаним фактом відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст.260 Кримінального кодексу України (створення не передбачених законом збройних формувань або участь у їхню діяльності).