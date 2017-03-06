В Україні заочно судитимуть "міністра будівництва та ЖКГ" "ДНР"

Як повідомили у прес-службі прокуратури Донецької області, завершено спеціальне досудове розслідування щодо так званого «міністра».

Як встановили слідчі, «у період з листопада 2014 року по вересень 2015 року 70-річний житель міста Донецьк Рассадніков В.Я., вступивши до лав терористичної організації «ДНР» та зайнявши вказану посаду, видавав псевдодокументи незаконної установи (зокрема, про формування тарифів на житлово-комунальні послуги), призначав та звільняв керівників підприємств, контролював фінансово-економічну діяльність окремих галузей житлово-комунального господарства».

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Крім того, зауважили у прокуратурі, у лояльних до терористів ЗМІ чоловік активно висвітлював діяльність очолюваної ним установи та пропагував ідеї щодо легітимної діяльності «ДНР».

«Таким чином, правопорушник забезпечував реалізацію завдань політичного блоку терористів «ДНР» шляхом виконання покладених на «міністерство» повноважень, тобто вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 258-3 КК України, а саме - участь у терористичній організації», - йдеться у повідомленні.

На даний час обвинувальний акт щодо так званого «міністра» скеровано до суду.

Через те, що пособник терористів перебуває на тимчасово окупованій терористами території, його очікує заочне засудження.

За санкцією інкримінованої статті чоловіку загрожує до 15 років ув’язнення.