У "ДНР" критична ситуація з туберкульозом: Захарченка просять тримати бійців з відкритою формою подалі від міст
Бойовики відправляють "на передову" колишніх ув'язнених, серед яких багато мають відкриту форму туберкульозу.
Станом на кінець січня на підконтрольній бойовикам "ДНР" території Донецької області захворюваність на туберкульоз, грип та ГРВІ була на "критичному для цього періоду року" рівні. Про це йдеться в заяві "головлікаря ДНР" В. В. Мозкового і членів "комітету з конкурсних закупівель", яку надали джерела УНІАН. Документ подано на ім'я "голови ДНР" Олександра Захарченко 27 січня.
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За даними эпідіомоніторингу, на підконтрольній "ДНР" території в січні 2017 року було зареєстровано понад 25 тисяч випадків захворювання на туберкульоз і близько 12 тисяч захворювань вірусними респіраторними інфекціями. Зафіксовано понад 40 смертей від ускладнень ГРВІ.
"Епідеміологи ДНР" підкреслюють, що особливо гостра ситуація поруч з лінією зіткнення: "Захворюваність на туберкульоз та супутніми захворюваннями зросла на 54%. Летальних випадків зафіксовано понад 75. Загострення епідситуації в прикордонних районах в першу чергу обумовлено тим, що серед військовослужбовців зросла кількість колишніх ув'язнених "республіканських" колоній з відкритою формою туберкульозу. Неконтрольовані виїзди таких інфікованих військовослужбовців в міста "Республіки" різко загострює захворюваність серед населення цих міст"
Місцеві лікарі настійно рекомендують "ввести на території республіки строгий карантин, обмежити пересування і виїзди військовослужбовців в міста". Також "владі" рекомендують купити 2-4 комплексу "Флюкар 12КФ1" (комплекс для проведення флюорографії виробництва Казахстану) і ліки з Білорусі, Індії та Казахстану.