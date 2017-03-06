В окупованому Криму школярам заборонили грати в футбол, назвавши це "мітингом"

Як повідомляє «Крим. Реалії», про це написали школярі в соцмережах, розмістивши відео інциденту.

Зустріч відбулася 4 березня на шкільному стадіоні. Побачивши підлітків, що грають у футбол, директор школи викликала поліцію. Разом з прибулим дільничним вона зажадала від футболістів припинити гру. За словами учасників матчу, свою вимогу представники влади пояснили тим, що футболісти влаштовують на стадіоні «несанкціонований мітинг, не узгоджений з адміністрацією Феодосії». Після того, як школярі продовжили гру, директор наказала забрати з поля футбольні ворота.

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У супровідному тексті до відео школярі вказали, що раніше їм ніколи не забороняли грати на шкільному стадіоні. Інших форм культурного дозвілля в селищі немає, підкреслили вони.

«Через заборону директора школи нам що залишається? Пити й наркоманити?» – написали школярі.

У понеділок, 6 березня, ситуацію обговорили на нараді в мерії Феодосії. Керівник міського відділу освіти Надія Алексеєнко заявила, що директор діяла за всіма правилами: «це масове зібрання підлітків», а адміністрацію школи ніхто не попередив, організатори гри не запросили представника поліції й медперсонал.

Голова міської адміністрації Станіслав Крисін проте назвав ситуацію неприпустимою: «Я не розумію такого: діти грають у футбол, і їм забороняють». Він доручив підлеглим здійснити службове розслідування.