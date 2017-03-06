Омбудсмен анонсувала переміщення ув’язнених з окупованого Криму в Україну найближчим часом

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Валерія Лутковська та уповноважений з прав людини в Російській Федерації Тетяна Москалькова обговорили питання реалізації попередніх домовленостей щодо переміщення 18 українських громадян, які відбувають покарання на території АР Крим, в інші заклади для подальшого відбування покарання на території материкової України.

Як повідомила прес-служба уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, зустріч відбулася сьогодні в Женеві у рамках проведення Щорічної зустрічі Глобальної мережі національних інституцій з прав людини (GANHRI).

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"Омбудсмени України і РФ повідомили, що вказане переміщення відбудеться найближчим часом", - зазначається в повідомленні.

Також Лутковська висловила бажання відвідати Андрія Захтея, Євгена Панова та інших українських громадян, які наразі знаходяться в СІЗО Сімферополя, Романа Сущенка, який знаходиться в СІЗО Москви, а також інших політ’язнів, які вже відбувають покарання в різних виправних закладах на території РФ.

*** Омбудсмени України та РФ домовилися про переміщення 18 ув’язнених із місць несвободи АР Крим на материкову частину України для подальшого відбування покарання у червні 2016 року.

Як повідомляв УНІАН раніше, Європейський Союз виділяє 1,5 мільйона євро для впровадження проекту, спрямованого на вдосконалення роботи офісу уповноваженого Верховної Ради з прав людини.