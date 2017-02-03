ЄС виділяє 1,5 мільйона євро на оптимізацію роботи офісу омбудсмена України

Про це повідомив на прес-конференції голова Представництва ЄС в Україні Хьюг Мінгареллі.

"Відповідно до норм та положень Угоди про асоціацію, вдосконалення верховенства права в Україні - це одна з найголовніших задач і умов співпраці України і ЄС. Для того, щоб удосконалювати верховенство права, нам треба сприяти, щоб українське керівництво проводило успішну боротьбу з корупцією, проводив реформу судової системи, розвивало вільні ЗМІ і життєздатне громадянське суспільство", - сказав він.

Мінгареллі повідомив, що бюджет проекту 1,5 мільйона євро розрахований на 24 місяці.

"Ми вважаємо, що повинні і надалі сприяти зміцненню інституційного потенціалу секретаріату уповноваженого з тим, щоб захищати права людини в цій дуже важливій сфері", - додав він.

У свою чергу уповноважений Верховної Ради з прав людини Валерія Лутковська зазначила, що проект спрямований на поліпшення роботи офісу омбудсмена з тим, щоб привести стандарти роботи у відповідність з загальноприйнятими на сьогоднішній день в Європі.

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За її словами, в реалізації зазначеного проекту будуть допомагати партнери з Австрії та Литви.

"Це можливість ознайомитися з досвідом інших держав, можливість отримати академічну базу в нашій роботі завдяки тому, що та Інститут прав людини Людвіга Больцмана (Австрія), і вищі навчальні заклади Литви будуть співпрацювати разом з нами і підвищувати в тому числі і наукову базу нашої роботи", - сказала Лутковська.

За її словами, в рамках проекту заплановані спільні заходи, навчальні конференції з розвитку певних сфер діяльності омбудсмена.

"Заходів, які ми плануємо, буде багато, це будуть спільні заходи, коли ми зможемо отримати додаткові теоретичні знання, і, відповідно, подивитися на практику реалізації певних законодавчих положень, яких не існує у нас, а також поділитися тим, чим займаємося ми, оскільки на сьогоднішній день компетенція українського омбудсмена у відповідності з законодавством ширше компетенції литовського омбудсмена", - додала Лутковська.