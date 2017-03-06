На Житомирщині на хабарі затримано керівника Територіального сервісного центру МВС

Про це кореспонденту УНІАН повідомили у прес-службі обласної прокуратури.

Зазначається, що в ході проведення слідчих дій у понеділок, 6 березня, в одному з райцентрів області затримано начальника Територіального сервісного центру МВС після одержання ним неправомірної вигоди.

Посадовець вимагав у жителя області незаконну винагороду у вигляді матеріальних цінностей на загальну суму 4500 грн за безперешкодне проходження іспиту та відкриття категорії водійських прав.

Читайте такожУ Тернопольській області на хабарі "погоріла" працівниця РДА

На даний час проводяться невідкладні слідчі та процесуальні дії. Вирішується питання про обрання запобіжного заходу та відсторонення посадовця від посади.

Досудове розслідування проводиться слідчим управлінням ГУНП в області.

Прокуратура Житомирської області здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні за ч. 3 ст. 368 (вимагання неправомірної вигоди) КК України.

Нагадаємо, санкція зазначеної статті передбачає позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна.