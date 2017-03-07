У Львові після апеляції повторно засудили горе-матір, яка до смерті забила свою 3-річну доньку

Як повідомляє прес-служба прокуратури Львівської області, досудовим розслідуванням встановлено, що засуджена 1 березня 2016 року, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, в квартирі умисно нанесла численні удари руками та дерев’яними палками по голові, тулубу та кінцівках своїй 3-х річній дочці. У результаті отриманих тяжких тілесних ушкоджень дитина померла.

У грудні 2016 року вироком Шевченківського районного суду м. Львова обвинувачену визнано винною та засуджено до покарання у виді п’яти років позбавлення волі. Водночас, на підставі ст.75 КК України її було звільнено від відбування призначеного покарання з іспитовим строком два роки та шість місяців.

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Прокурором у кримінальному провадженні не погодившись з м’якістю призначеного покарання оскаржив вирок в апеляційному порядку.

«Відтак, апеляційним судом Львівської області 2 березня 2017 року вирок Шевченківського районного суду м.Львова скасовано та ухвалено новий, відповідно до якого горе-матір засуджено до п’яти років реального позбавлення волі», – йдеться в повідомленні прокуратури.