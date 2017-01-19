Нацрада призначила позапланову перевірку "СТБ" за трансляцію шоу з російськими військовими

Як передає кореспондент УНІАН, за ухвалення відповідного рішення в ході сьогоднішнього засідання члени Нацради проголосували одностайно.

«Був зафіксований вихід передачі «Битва екстрасенсів». Було багато резонансу, різні думки, різні пояснення. Будемо розбиратися. Ми призначаємо позапланову перевірку (телеканалу «СТБ» - УНІАН)», - сказав голова Нацради Юрій Артеменко.

Як повідомляв УНІАН, в Україні розгорівся скандал після того, як увечері 15 січня 2017 року на телеканалі «СТБ» вийшла в ефір телепередача «Битва екстрасенсів» виробництва російського телеканалу «ТНТ», в якій брали участь колишні та нинішні російські військові. Один із них відкрито зізнався, що брав участь у бойових діях в Україні.

Голова медіа-групи StarLightMedia і телеканалу СТБ Володимир Бородянський на своїй сторінці у Facebook вибачився за появу програми «Битва екстрасенсів» з російськими військовими в ефірі телеканалу, назвавши це неприпустимим з погляду моралі.

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Крім того, наприкінці грудня 2016 року Нацрада з питань телебачення і радіомовлення призначила позапланову перевірку телеканалу «СТБ» за трансляцію телепередач, які можуть мати негативний вплив на фізичний і моральний розвиток дитячої та підліткової аудиторії. За таке ж порушення наприкінці липня 2016 року регулятор виніс попередження телеканалу «СТБ».

5 лютого 2015 року Верховна Рада ухвалила закон про внесення змін до деяких законів щодо захисту інформаційного телерадіопростору, яким встановлюються загальні критерії для визначення аудіовізуальної продукції, яка шкодить національній безпеці України, забороняється публічне використання такої продукції і визначаються санкції до суб'єктів господарювання, які ігноруватимуть таку заборону.