Прем’єра 16 липня: з’явився перший тизер 7 сезону "Гри престолів" (відео)
09:04, 10 березня 2017Суспільство
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Прем'єра сьомого сезону серіалу "Гра престолів" відбудеться 16 липня 2017 року.
Скріншот / HBO
Про це повідомляється в офіційному Twitter серіалу, де у відповідному записі оприлюднено перший тизер серіалу.
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The great war is here. #GoTS7 premieres 7.16. pic.twitter.com/1Jna10kNuQ— Game Of Thrones (@GameOfThrones) March 9, 2017
Як повідомляв УНІАН, раніше зірка серіалу "Гра престолів" Ліам Каннінгем, який зіграв роль сера Давоса, заявляв, що новий сезон серіалу вийде на екрани в липні.
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