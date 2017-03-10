Прем’єра 16 липня: з’явився перший тизер 7 сезону "Гри престолів" (відео)

09:04, 10 березня 2017
Суспільство
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Прем'єра сьомого сезону серіалу "Гра престолів" відбудеться 16 липня 2017 року.

Скріншот / HBO

Про це повідомляється в офіційному Twitter серіалу, де у відповідному записі оприлюднено перший тизер серіалу.

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Як повідомляв УНІАН, раніше зірка серіалу "Гра престолів" Ліам Каннінгем, який зіграв роль сера Давоса, заявляв, що новий сезон серіалу вийде на екрани в липні.

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Теги: #серіал#Гра престолів