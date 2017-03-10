В Одесі правоохоронці затримали адвоката і секретаря райсуду за отримання $3 тисяч хабара

Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Одеської області, затримання було проведено 9 березня.

Встановлено, що зазначені особи повідомили приватному нотаріусу про наявність у неї проблем із правоохоронними органами у зв'язку з поверненням обвинувального акта у кримінальному провадженні, в якому нотаріус була допитана як свідок. Зокрема, жінка давала свідчення щодо достовірності договору купівлі-продажу, який у подальшому суд визнав недійсним.

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«У зв'язку з цим затримані вимагали від нотаріуса 3 тис. дол. за вплив на правоохоронців із метою вирішення питання про те, щоб жінка залишалася в статусі свідка, а не підозрюваної», - пояснили в прокуратурі.

Після отримання неправомірної вигоди адвоката і працівника суду затримали.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 369-2 Кримінального кодексу України (отримання неправомірної вигоди для себе або третьої особи за вплив на ухвалення рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави, поєднане з вимаганням).

Як уточнив УНІАН представник обласного управління СБУ, затриманий секретар працює в Комінтернівському районному суді.