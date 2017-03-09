Полковників Генштабу та Держприкордонслужби посадили під домашній арешт через хабар

Двом старшим офіцерам з Генерального штабу Збройних Сил України та Державної прикордонної служби України обрано запобіжний захід. Про це повідомили у прес-службі військової прокуратури.

«За клопотанням військової прокуратури Дарницького гарнізону Центрального регіону України судом обрано запобіжний захід двом полковникам з Генерального штабу Збройних Сил України (домашній арешт) та Державної прикордонної служби України (цілодобовий домашній арешт з носінням електронного браслету), які були викриті 23 лютого 2017 року на одержанні хабара у 6000 доларів США за працевлаштування цивільної особи на військову службу до Державної прикордонної служби України», - йдеться у повідомленні.

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Також зазначається, що суму хабара вони отримали у два етапи – спочатку 3000 доларів США та під час отримання решти – військовослужбовців було затримано.

«Старшим офіцерам повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 368 КК України (одержання неправомірної вигоди, у великому розмірі та за попередньою змовою групою осіб, які займають відповідальне становище, поєднане з вимаганням)», - йдеться у повідомленні.

наразі триває слідство.