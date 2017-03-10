НАЗК розпочинає повну перевірку 11 декларацій суддів і чиновників
Національне агентство з питань запобігання корупції розпочинає повну перевірку декларацій 11 осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за зверненнями викривачів та правоохоронних органів.
Таке рішення прийнято на засіданні НАЗК, як повідомляється на сайті відомства.
Підставою для проведення повної перевірки декларацій стала інформація про можливе відображення у деклараціях недостовірних відомостей, отримана НАЗК від фізичних осіб, громадських організацій та правоохоронних органів.
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Зокрема, уповноважені особи НАЗК перевірять декларації деяких суддів Верховного Суду України, суддю Вищого господарського суду, співробітників поліції, посадових осіб органів місцевого самоврядування.
Початком здійснення повної перевірки декларації є день, наступний за днем прийняття відповідного Рішення.
При цьому НАЗК повідомляє про 31 відмову у проведенні повної перевірки декларацій за зверненнями осіб чи організацій.