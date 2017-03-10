НАЗК розпочинає повну перевірку 11 декларацій суддів і чиновників

Таке рішення прийнято на засіданні НАЗК, як повідомляється на сайті відомства.

Підставою для проведення повної перевірки декларацій стала інформація про можливе відображення у деклараціях недостовірних відомостей, отримана НАЗК від фізичних осіб, громадських організацій та правоохоронних органів.

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Зокрема, уповноважені особи НАЗК перевірять декларації деяких суддів Верховного Суду України, суддю Вищого господарського суду, співробітників поліції, посадових осіб органів місцевого самоврядування.

Початком здійснення повної перевірки декларації є день, наступний за днем прийняття відповідного Рішення.

При цьому НАЗК повідомляє про 31 відмову у проведенні повної перевірки декларацій за зверненнями осіб чи організацій.