У НАЗК закликають громадян повідомляти про платні партійні мітинги

Про це журналістам заявив керівник департаменту з питань запобігання політичній корупції НАЗК Роман Смик.

«В цьому питанні ми пропонуємо співпрацю громадянському суспільству: якщо в когось є інформація щодо виплати коштів за мітинги чи інші заходи, ми просимо звертатися до нас із цією інформацією. Якщо громадяни дізнаються, що десь буде проходити виплата коштів, то хай громадяни нам повідомляють», – сказав Смик.

Він додав, що від початку державного фінансування парламентських партій зменшилися надходження в партійні каси від юридичних і фізичних осіб.

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Також він додав, що питання стосовно того, чи відмовлятися від пожертв партіям, які отримують держфінасування, залежить від апетитів партії. «Хоча на поточну партійну діяльність бюджетних коштів цілком достатньо», – наголосив Смик.

Говорячи про порушення у звітності партій, що отримали державне фінансування, Смик зазначив, що мова йде про порядок подання звіту, порядок фінансування – деякі партії продовжували збирати пожертви готівкою, деякі не зазначили майно у власності партії.