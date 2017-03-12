В окупованому Криму росіяни розгорнули комплекс радіоелектронної боротьби - ЗМІ

Про це повідомляють кримські ЗМІ, передає Крим.Реалії.

«Мурманськ-БТ» – береговий комплекс радіоелектронної боротьби. Комплекс веде радіорозвідку, перехоплення сигналів противника і їхнє придушення на всьому діапазоні на дальностях до 5000 кілометрів. Комплекс змонтований на семи вантажівках.

Антенний комплекс монтується на чотирьох телескопічних опорах висотою до 32 метрів. Нормативний час розгортання – 72 світлових години.

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Як відомо, авіація Чорноморського флоту Росії поповнилася ескадрильєю Су-30СМ.

Верховна Рада України офіційно оголосила 20 лютого 2014 року початком тимчасової окупації Криму й Севастополя Росією. 7 жовтня 2015 року президент України Петро Порошенко підписав відповідний закон. Міжнародні організації визнали окупацію й анексію Криму незаконними й засудили дії Росії. Країни Заходу запровадили низку економічних санкцій. Росія заперечує окупацію півострова й називає це «відновленням історичної справедливості».