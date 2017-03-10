Європарламент наступного тижня обговорить ситуацію щодо Криму та українських політв'язнів

Європарламент наступного тижня обговорить ситуацію в Криму та щодо українських політв’язнів у Росії. Про це у своєму Twitter написав президент Петро Порошенко.

Сподіваюся на змістовну резолюцію ЄП та рішення ЄС про продовження санкцій проти Росії через окупацію Криму вже наступного тижня — Петро Порошенко (@poroshenko) 10 марта 2017 г.

Він зазначив, що відповідну резолюціє ЄП розгляне 16 березня. Глава держави також висловив сподівання щодо продовження санкції проти РФ з боку Євросоюзу.

Нагадаємо, суд ООН може винести тимчасове рішення щодо Росії до 5 квітня. Про це повідомив президент Української асоціації зовнішньої політики Володимир Хандогій.

«Я думаю, що це правильний курс, і нам треба пройти цей шлях. Що стосується позиції Росії, то її позиція - все заперечувати, спростовувати і ні на що не погоджуватися», - сказав він.