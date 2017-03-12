ЗМІ назвали причину смерті одного з творців "ДНР" Маковича

Про це пише «РИА Новости» з посиланням на «представника прес-служби» так званої «Народної ради ДНР».

"Сьогодні в Донецьку після тривалої хвороби помер Володимир Іванович Макович. Причиною смерті стала пухлина головного мозку, виявлена у нього ще до початку подій на Донбасі. На жаль, Володимир Іванович помер незадовго до проведення операції — відбувався розгляд доцільності її проведення, було занадто багато ризиків", – сказав співрозмовник видання.

Читайте такожНа Донбасі ліквідований ще один польовий командир бойовиків "ЛНР"

Як повідомляв УНІАН, раніше ЗМІ повідомили, що в Донецьку сьогодні помер один із творців терористичної організації "ДНР" Володимир Макович.

Макович відомий тим, що зачитував звернення до Ріната Ахметова в травні 2014 року, після того, як той описав чотири сценарії розвитку Донбасу і назвав «ДНР» пройдисвітами, що взяли регіон в заручники. Пізніше Макович деякий час очолював «Верховну Раду ДНР».