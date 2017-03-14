У Харкові торгували цигарками із "ДНР"

У Харкові сьогодні, близько 11-ї години, патрульні поліцейські отримали повідомлення про те, що на Московському проспекті, поблизу виходу із метро, торгують цигарками з лотка, повідомляє прес-служба ГУ НП у Харківській області.

Перед приїздом патрульних, один із заявників зробив так звану "контрольну закупку".

Читайте такожЕксперти виступають за повну заборону тютюнової викладки в місцях продажу

Прибувши за вказаною адресою, полісмени помітили невідому жінку, що торгувала цигарками.

Продавчиня не мала дозвільних документів на продаж. Окрім цього, цигарки були без ліцензії, а місцем виготовлення зазначалась територія так званої "ДНР".

За даним фактом на місце викликали слідчо-оперативну групу. Поліцейські конфіскували неліцензійний товар. В подальшому справою займатимуться слідчі.