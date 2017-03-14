У Харкові торгували цигарками із "ДНР"
Продавчиня цигарок не мала дозвільних документів на продаж.
У Харкові сьогодні, близько 11-ї години, патрульні поліцейські отримали повідомлення про те, що на Московському проспекті, поблизу виходу із метро, торгують цигарками з лотка, повідомляє прес-служба ГУ НП у Харківській області.
Перед приїздом патрульних, один із заявників зробив так звану "контрольну закупку".
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Прибувши за вказаною адресою, полісмени помітили невідому жінку, що торгувала цигарками.
Продавчиня не мала дозвільних документів на продаж. Окрім цього, цигарки були без ліцензії, а місцем виготовлення зазначалась територія так званої "ДНР".
За даним фактом на місце викликали слідчо-оперативну групу. Поліцейські конфіскували неліцензійний товар. В подальшому справою займатимуться слідчі.