У Харкові торгували цигарками із "ДНР"

13:56, 14 березня 2017
Суспільство
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Продавчиня цигарок не мала дозвільних документів на продаж.

Поліцейські виявили цигарки із "ДНР" / facebook.com/kharkivpolice/

У Харкові сьогодні, близько 11-ї години, патрульні поліцейські отримали повідомлення про те, що на Московському проспекті, поблизу виходу із метро, торгують цигарками з лотка, повідомляє прес-служба ГУ НП у Харківській області.

Перед приїздом патрульних, один із заявників зробив так звану "контрольну закупку". 

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Прибувши за вказаною адресою, полісмени помітили невідому жінку, що торгувала цигарками. 

Продавчиня не мала дозвільних документів на продаж. Окрім цього, цигарки були без ліцензії, а місцем виготовлення зазначалась територія так званої "ДНР".

facebook.com/kharkivpolice/

За даним фактом на місце викликали слідчо-оперативну групу. Поліцейські конфіскували неліцензійний товар. В подальшому справою займатимуться слідчі.

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Теги: #Харків#цигарки