В Мінінформполітики розповіли про "багатоходівку" росіян із відбором співачки на Євробачення

Інформація про перемогу, і взагалі - участь, Юлії Самойлової на російському відборі на Євробачення з'явилася буквально нещодавно, як пише на своїй сторінці у Facebook заступник міністра інформполітики Дмитро Золотухін.

Він зазначає, що "до цього, інформація з офіційного інстаграм акаунту російського представництва Євробачення показує, що про нещасну дівчину немає жодної згадки".

Золотухін стверджує, що 31 січня на офіційному інстаграм-акаунті з'являється пост: "По информации из наших достоверных источников и источников портала Life на «Первом канале» в шорт-лист, из которого будет выбран представитель нашей страны на конкурсе в Киеве, выходят: Александр Панайотов, Елена Темникова, Дарья Антонюк, Нюша и группа SOPRANO Турецкого".

За результатами онлайн-голосування в соцмережах першість отримує співачка Єлєна Тємнікова (25,6% голосів).

Читайте також"Євробачення-2017": СБУ перевірить представницю Росії Самойлову та прийме "виважене рішення"

"Далі країна-фейк починає свою "багатоходівку". Познер та Літвінова на конкурсі "Мінута слави" в ефірі "Пєрвого каналу" публічно принижують відважну людину з фізичними вадами, яка танцює попри свій стан. Ця вистава очевино підготовлена та розіграна по нотах. Цей спектакль активно "розганяється" і в українському інформаційному просторі, щоб попередити контекст дискусії про те, що "Россия давит на жалость"... Це називається "превентивний вброс", - пише Золотухін.

За його словами очевидно, що це тільки початок спецоперації.

"Можна з великою часткою вірогідності передбачити, що, в разі, якщо виступ російської співачки все ж відбудеться, ця потороч влаштує провокацію прямо на сцені. А потім знову заведе свою шарманку про радикалів та фашистів. В той же час European Broadcasting Union - EBU неодноразово прохав Україну забезпечити гідне і безхмарне проведення цього шоу-заходу, влаштувати справжнє свято для усієї Європи. Це є наші зобов'язання перед нашими партнерами. Звісно, що відповідне реагування на спецоперацію буде відбуватися в рамках існуючих норм українського законодавства. Але відкрите використання з маніпулятивною метою людини з інвалідністю - це просто апофеоз підлості, цинічності та мерзотності, на яку тільки здатні хворі мізки", - підсумував заступник міністра.