Правоохоронці діяли законно при затриманні учасників блокади у Кривому Торці - Луценко

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу заявив генеральний прокурор Юрій Луценко.

“За інформацією від правоохоронних структур, порушень законності при затриманні людей і вилучення в них зброї, яка утримувалася всупереч положенням про її утримання (бо мисливську зброю не можна носити по вулицях, тим більше в зоні АТО), будь-яких порушень з боку правоохоронців не зафіксовано”, - сказав Луценко.

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Проте він запевнив, що законність дій силовиків буде перевірено, якщо від активістів надійдуть заяви про отримані тілесні ушкодження внаслідок дій правоохоронців, які будуть підкріплені медичними довідками або відеодоказами.

“Але на сьогодні, я вважаю, що законність відновлено згідно з чинним законодавством і заради загального блага”, - наголосив Луценко.

Як повідомляв УНІАН, 13 березня поліція затримала 45 учасників торгової блокади на станції Кривий Торець у Донецькій області. Станом на ранок 14 березня усіх затриманих активістів відпустили. При цьому у поліції зауважили, що жоден з учасників блокади не має тілесних ушкоджень. «Надходить інформація, що відома особа - організатор «блокади» вимагає від кожного з них звертатися до лікарні зі скаргами «на здоров'я» для використання в подальшій дискредитації співробітників поліції. До речі, кожен із затриманих після перевірки та дачі пояснень пройшов медичний огляд, під час якого «скарг» не надходило», - заявив заступник голови Національної поліції України - начальник Головного управління Нацполіції в Донецькій області В’ячеслав Аброськін.