Голова Вінницької ОДА зустрівся з послом Індії

З метою активізації взаємин і обговорення перспектив двостороннього співробітництва 14 березня 2017 року Вінниччину відвідав Надзвичайний і Повноважний Посол Республіки Індія в Україні Манодж Кумар Бхарті, повідомляє Департамент інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю ОДА.

У рамках робочого візиту, приуроченого 25-й річниці встановлення дипломатичних відносин між Індією та Україною, а також 70-ї річниці незалежності Індії, Надзвичайний і Повноважний Посол Республіки Індія в Україні Манодж Кумар Бхарті зустрівся вчора з головою облдержадміністрації Валерієм Коровієм. В офіційній зустрічі також взяли участь директор Департаменту міжнародного співробітництва та регіонального економічного розвитку Володимир Мережко та керівник Агенції регіонального розвитку Вінниччини Валерій Нікітюк.

Вітаючи поважного гостя на Вінниччині, голова облдержадміністрації Валерій Коровій відзначив: « Вже другий рік поспіль Індія займає І місце в структурі експорту Вінницької області. До цього лідируючі позиції мав Китай. Ми експортуємо до Індії продукцію аграрного бізнесу – соняшникову олію, зерно,адже саме в агропромисловій сфері Вінниччина тримає першість в Україні».

Голова ОДА також підкреслив, що розвиток стосунків Вінницької області з Республікою Індія має великий потенціал, зокрема, - у культурно-мистецькій галузі та у сфері обміну студентами.

«Сам факт, що Ви, пане посол, особисто берете участь в організації та відкритті у Вінниці фестивалю класичного індійського танцю, приуроченого 25-й річниці встановлення дипломатичних відносин між Індією та Україною, та 70-й річниці незалежності Індії, свідчить про те, що життя продовжується і воно прекрасне»,- підкреслив Валерій Коровій.

Надзвичайний і Повноважний Посол Республіки Індія в Україні Манодж Кумар Бхарті, у свою чергу, зауважив, що за 25 років з початку дипломатичних відносин Індії та України між двома державами було підписано низку ефективних угод з усіх сфер взаємодії. Нині ж, на переконання дипломата, саме час поглибити це співробітництво. Надзвичайний і Повноважний Посол навів приклади, де, на його думку, можна розширити співробітництво:

«Щороку жителі Індії споживають приблизно 19 млн. тонн бобових культур, в той час коли вирощують – приблизно 9 млн. тонн. Тобто – 10 млн. тонн бобових Індія експортує з інших країн. Тож чому б Вінницьким аграріям не взяти до уваги цей факт і не збільшити посіви бобових культур. Ми були б раді експортувати, наприклад, сочевицю. Це можуть бути угоди на десятки мільярдів доларів»,- підкреслив Манодж Кумар Бхарті.

Манодж Бхарті також повідомив, що у межах свого візиту відвідав Вінницький педуніверситет, де провів лекцію для студентів і викладачів.

«Це була дуже гарна зустріч,- зазначив пан Посол,- В цілому в Україні зараз навчається 8 тисяч студентів з Індії. Тільки за 4 останні місяці їх кількість зросла на 2 тисячі. Тобто, попит на навчання закордоном в індійському суспільстві досить високий. Моя особиста мета – підвищити кількість студентів, що отримуватимуть освіту в Україні до 25 тисяч. Я впевнений ,що це цілком можливо і вигідно для обох країн».

Наостанок учасники зустрічі домовились про встановлення прямих контактів між бізнесовими колами Індії та Вінницьким Бізнес-Клубом з метою вивчення перспектив розширення співробітництва та обмінялись подарунками.