Копачі бурштину розблокували трасу в Рівненській області

Копачі бурштину розблокували автодорогу Київ-Ковель у Сарненському районі Рівненської області, рух транспортних засобів відновлено.

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Як повідомляє Відділ комунікації поліції Рівненської області, в 18:00 близько 150 учасників акції протесту розійшлися.

Нагадується, що сьогодні вранці в селі Федорівка незадоволені протидією поліцейських незаконного видобутку бурштину чоловіки перекрили автодорогу Київ-Ковель, безперервно рухаючись по пішохідному переходу.

Публічну безпеку і порядок забезпечували близько 100 правоохоронців. На місце події виїжджало керівництво Сарненського району. Рух транспортних засобів було заблоковано в обох напрямках, у результаті чого утворився двокілометровий затор.

Страйкарі висували ряд вимог щодо безперешкодної видобутку бурштину та звільнення затриманого 43-річного жителя смт Клесів, причетного до масових заворушень у Сарненському районі. Також зловмисники стріляли по поліцейському гумовими кулями.

Як повідомляв УНІАН, 16 березня неподалік від Клесова придані сили Нацполіції під час відпрацювання району виявили дві мотопомпи. Проте доставити їх у відділ поліції завадили близько 25 агресивно налаштованих чоловіків. Найактивнішого учасника конфлікту, 43-річного жителя смт Клесів, затримали.