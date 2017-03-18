Бурштинокопачі перекрили трасу на Рівненщині: вимагають легалізувати свою діяльність

На Рівненщині сьогодні вранці близько 100 бурштинокопачів у балаклавах перекрили трасу «Київ-Ковель».

Як повідомили кореспондента УНІАН у відділі комунікації поліції Рівненської області, перекриття відбулося в селі Федорівка Сарненського району.

Бурштинокопачі безперервно ходять пішохідним переходом.

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Вони вимагають, щоб їм надали право без перешкод видобувати бурштин, а також звільнити затриманого жителя смт. Клесів, причетного до заворушень старателів на Сарненщині, під час яких стріляли в поліцейського.

Рух транспортних засобів трасою заблоковано.

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У поліції нагадали, що 16 березня неподалік Клесова придані сили Нацполіції під час відпрацювання району виявили дві мотопомпи. Однак доставити їх у відділ поліції завадили майже 25 агресивно налаштованих чоловіків. Найактивнішого учасника конфлікту затримали, він перебуває в ізоляторі тимчасово тримання.

Вказані чоловіки почали кидати каміння у бік поліцейських і погрожували підпалити службове авто. На неодноразові вимоги правоохоронців залишити місце події та не перешкоджати виконанню службових обов'язків невідомі не реагували, а навпаки почали стріляти по поліцейських. Одна з гумових куль влучила в бронежилет одного з працівників поліції.

Після затримання найактивнішого з учасників конфлікту, який підбурював та закликав до протиправних дій, решта з натовпу втекли. Зловмисником виявився 43-річний житель смт Клесів.

Слідчі повідомили йому про підозру за частиною 1 статті 294 (масові заворушення), частиною 3 статті 342 (опір представникові правоохоронного органу), частиною 1 статті 345 (погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу Кримінального кодексу України.

Сьогодні в Рівненському міському суді йому обиратимуть міру запобіжного заходу.