У Москві на фестивалі до річниці окупації Криму виявили платну масовку (відео)

У мітингу-концерті на Ворбйових горах (Москва - УНІАН.), де святкували річницю окупації Криму, брала участь й професійна масовка. Оголошення з'явилося у відкритій групі Вконтакті "Масовки.ру" за три дні до фестивалю, передає Ехо Москви.

Всім охочим обіцяли за три години роботи по 400 рублів. Для цього треба було "пройти організованою колоною до місця проведення фестивалю, трохи постояти і додому", наголошувалося у повідомленні.

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Зустріч була призначена на 15 годину біля станції метро "Університет". Зустрічати учасників обіцяв організатор Андрій. Пізніше це оголошення було видалено. За даними РБК, охочих заробити на мітингу біля метро дійсно зустрічали організатори з обіцяної табличкою з великою літерою "М". Цих людей вишикували в окрему колону.

Там же, біля метро, збиралися представники партій і рухів, а також учні навчальних закладів: прийти на акцію зобов'язали старшокласників як мінімум п'яти московських шкіл, розповіли РБК п'ятеро школярів.

"Медуза" також повідомляє, що журналістка Ірина Кравцова на прохання видання вирушила на мітинг у складі групи людей, яких набирали на сайті massovki.net, обіцяючи кожному по 300 рублів за участь у заході. Члени групи, що зображали представників "Незалежної профспілки акторів театру і кіно", в супроводі координатора провели на Воробйових горах дві з половиною години й отримали гонорар після закінчення мітингу.