Перевірка даних: в МЗС назвали попередню причину затримання української журналістки у Мінську

За попередньою інформацією, причиною затримання у Мінську української журналістки Христини Бердинських стала перевірка даних особи.

Про це речник Міністерства закордонних справ Мар'яна Беца повідомила у Twitter.

Читайте такожУ Мінську відпустили українську журналістку, консули з'ясовують причини затримання

"Як повідомив консул, за попередньою інформацією, причиною затримання стала перевірка даних особи", - сказала вона.

Як повідомляв УНІАН, раніше Бердинських у Facebook написала, що її і ще 12 осіб було затримано у Мінську. Через неякий час її звільнили.

Пізніше начальник управління консульського забезпечення Департаменту консульської служби МЗС України Василь Кирилич у коментарі УНІАН заявив, що консули України, незважаючи на звільнення журналістки, намагаються з'ясувати причини її затримання у Мінську.