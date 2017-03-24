Перевірка даних: в МЗС назвали попередню причину затримання української журналістки у Мінську
Українські консули пояснили, що причиною затримання стала перевірка даних журналістки.
За попередньою інформацією, причиною затримання у Мінську української журналістки Христини Бердинських стала перевірка даних особи.
Про це речник Міністерства закордонних справ Мар'яна Беца повідомила у Twitter.
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"Як повідомив консул, за попередньою інформацією, причиною затримання стала перевірка даних особи", - сказала вона.
Як повідомляв УНІАН, раніше Бердинських у Facebook написала, що її і ще 12 осіб було затримано у Мінську. Через неякий час її звільнили.
Пізніше начальник управління консульського забезпечення Департаменту консульської служби МЗС України Василь Кирилич у коментарі УНІАН заявив, що консули України, незважаючи на звільнення журналістки, намагаються з'ясувати причини її затримання у Мінську.