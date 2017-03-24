У Мінську затримали українську журналістку

17:47, 24 березня 2017
Суспільство
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Поліцейські затримали кореспондента видання "Новое время" Христину Бердинських та ще 13 осіб.

Поліція затримала Бердинських та ще 13 осіб / facebook.com/kristina.berdinskikh

У Мінську затримали українську журналістку, кореспондента видання «Новое время» Христину Бердинських. Про це вона повідомила на своїй сторінці у Facebook.

Бердинських наголосила, що вона акредитована.

"Мінськ. Вул. Фабрициуса, 4. Сюди прийшли родичі принести передачі затриманим. Приїхав наряд міліції. Кажуть надійшло повідомлення про злочин. Переписали особисті дані 13 осіб. Мої в тому числі. Я акредитована і працюю офіційно в Мінську. Нікого не випускають", - написала вона.

Пізніше Бердинських повідомила, що її та ще 13 осіб везуть до Московського  РУВС.

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Теги: #поліція#Мінськ#Бердинських