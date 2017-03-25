У Львові вшанували пам'ять Героя України В’ячеслава Чорновола

У Львові сьогодні вшанували пам'ять Героя України В’ячеслава Чорновола - у 18-ті роковини його загибелі.

Як передає кореспондент УНІАН, керівництво обласної влади, громадськість та побратими видатного політичного діяча поклали корзини квітів до пам’ятника Чорноволу, встановленому поблизу обласної ради, яку він очолював у період з 1990 по 1992 роки.

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На площі біля пам’ятника після спільного виконання Державного гімну священики відслужили чин панахиди. Долучилися до вшанування видатного українського діяча і учні львівської спеціалізованої середньої загальноосвітньої школи № 46 ім. В.Чорновола.

А завтра, 26 березня, у Львівській обласній філармонії відбудеться вечір пам'яті видатного політика.

Довідка УНІАН. 25 березня минає 18 років із дня трагічної смерті борця за українську незалежність, політика і публіциста В’ячеслава Чорновола.

2017 рік на Львівщині проголосили роком Чорновола. 24 грудня 2017 року виповниться 80 років від дня його народження.