Вчені НАН живуть в холоді та тісноті, а кімнати гуртожитку здають стороннім

ТСН.Тиждень продовжує репортажі про українську науку, мета яких - підтримати українських учених, які працюють у складних умовах, на одному лише ентузіазмі, і часто опиняються один на один із системою.

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Бо Академія наук - це своєрідна держава в державі. Особливий спосіб самоврядування. І журналісти, здається, виявили дивну річ - завгоспи в НАНУ стали визначати життя науки, а схоплені за руку менеджери відбуваються завжди тією самою фразою - напад на українську науку.

Усього в НАН 18 тисяч вчених, серед них понад дві тисячі - молодь. Про господарські та квартирні справи НАН попросили написати звернення народного депутата. У відповіді в кожному пункті нарікають на державне недофінансування.

Тож як живуть молоді вчені Академії наук України та звідки й чому в гуртожитках НАНУ серед мешканців з'являються співробітники КРУ та прокуратури, дивіться в репортажі ТСН.