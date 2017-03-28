Вбивцю екс-депутата Держдуми РФ таємно поховали на Дніпропетровщині (фото)

Павла Паршова, кілера російського екс-депутата Дениса Вороненкова, поховали у Павлограді Дніпропетровської області на маленькому місцевому цвинтарі.

Як повідомляє ТСН, тіло Паршова близько третьої години ночі вивезли зі столичного моргу та повезли на Дніпропетровщину. Поховали Паршова поруч з могилою його дідуся.

Попрощатись з Паршовим приїхав автобус з його рідними та близькими, проте, побачивши журналістів, всі втекли з місця поховання.

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Нагадаємо, Вороненков був убитий 23 березня в центрі Києва. Внаслідок перестрілки також було поранено охоронця Вороненкова й самого нападника, який пізніше помер від отриманих поранень.

Радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко повідомив, що стрілець – громадянин України 1988 року народження Павло Паршов. Він народився в Севастополі, був завербований російськими спецслужбами й нібито йому було поставлено завдання впровадитися в один з підрозділів ЗСУ або Національної гвардії.