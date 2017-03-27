Геращенко розкрив нові подробиці про вбивство Вороненкова: у кілера був спільник

Застреленному в центрі Києва депутату Держдуми РФ Денису Вороненкову у фатальний день призначили зустріч. Про це в інтерв'ю "Новой газете" заявив член колегії Міністерства внутрішніх справ, народний депутат Антон Геращенко.

Вороненкову хтось зателефонував й запропонував зустрітися об 11:30 ранку (Вороненков був убитий об 11:24 ранку, на 12:30 у нього була призначена зустріч з Пономарьовим, близько 11:00 ранку Вороненков повідомив тому, що його ранкова зустріч скасувалася — УНІАН.), розповів він.

Геращенко зазначив, що номер того, хто телефонував Вороненкову, вже отримано. Він припускає, що колишньому депутату Держдуми зателефонував хтось, кого він знав із Росії. "Швидше за все, ця людина й була навідником кілера", - заявив член колегії МВС.

"Щоб ви розуміли, цей Паршов не просто йшов вулицею і думав: "А чи не вбити мені Вороненкова". Це була спланована серйозна операція, з групами прикриття й стеження", - наголосив Геращенко.

Читайте такожЕкс-комбат "Донбасу" про вбивцю Вороненкова: "ніякий" боєць та "задрот"

Вже відомо, що спільник Паршова на машині Daewoo виїхав, коли побачив, що його застрелили.

"Ми його поки не спіймали, але сподіваємося, що затримаємо. Обов'язково буде і той, хто навів — це співучасник. Всіх осіб, які причетні до злочину, ми будемо оголошувати в міжнародний розшук через Інтерпол", - заявив член колегії Міністерства внутрішніх справ, додавши, на камерах видно, що була машина, в якій кілер приїхав і що потім машина смикнула.

"Вона встигла виїхати. Але якщо його не прикінчать, ми його знайдемо", - упевнений Геращенко.

Як повідомляв УНІАН, Вороненкова вбили 23 березня в центрі Києва. У перестрілці також був поранений охоронець Вороненкова і сам нападник, який пізніше помер від отриманих поранень.