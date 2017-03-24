Мати вбивці Вороненкова каже, що не спілкувалася із сином з моменту його втечі до Росії

Вбивця екс-депутата Держдуми Павло Паршов кілька років тому втік до Росії і відтоді не зв'язувався з рідними. Про це розповіла його мати, передає ТСН.

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Жінка каже, що вона не знала, що сталося з Павлом напередодні і точно не може пригадати, коли з ним востаннє бачилась.

"Він далеко, я знаю, що він живе давно в Росії. Ми з ним не зідзвонювались, він не виходить на зв'язок", - розповіла жінка.

На уточнююче запитання – чи не контактує з сином з 2011 року, коли його було оголошено у розшук, жінка підтвердила, що відтоді нічого про нього не знає. Також їй було невідомо, що син вступив до Нацгвардії України.

Як повідомляв УНІАН, Вороненкова убили 23 березня в центрі Києва. В результаті стрілянини також було поранено його охоронця і нападника, який пізніше помер від отриманих поранень.

Вороненков був одним з головних свідків російської агресії проти України і, зокрема, ролі екс-президента Віктора Януковича щодо введення в Україну російських військ. 23 березня деякі видання повідомили, що у вбивці Вороненкова знайшли посвідчення учасника бойових дій, видане Національною гвардією України. Вбивця нібито був звільнений в запас у серпні 2016 року.