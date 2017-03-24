Оприлюднено відео моменту вбивства Вороненкова

ЗМІ оприлюднили відеозапис моменту вбивства екс-депутата Державної думи Росії Дениса Вороненкова. Як повідомляє РБК-Україна, відео надали джерела агентства в слідчих органах.

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Увага! Відео містить шокуючі кадри.

Як повідомляв УНІАН, Вороненкова вбили 23 березня в центрі Києва. В результаті стрілянини також був поранений його охоронець і нападника, який пізніше помер від отриманих поранень.

Вороненков був одним з головних свідків російської агресії проти України і, зокрема, ролі екс-президента Віктора Януковича щодо введення в Україну російських військ. 23 березня деякі видання повідомили, що у вбивці Вороненкова знайшли посвідчення учасника бойових дій, видане Національною гвардією України. Вбивця нібито був звільнений в запас в серпні 2016 року.