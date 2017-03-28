Із Дніпра до Балаклії відправили 2 вантажівки будматеріалів для відновлення осель (відео)

Із Дніпра відправили 2 вантажівки гуманітарної допомоги для Балаклії, де протягом декількох діб лунали вибухи після виникнення пожежу на складі боєприпасів.

Як йдеться в сюжеті ТСН, до Балаклії відправлено будівельні матеріали для відновлення осель, зруйнованих через вибухи боєприпасів на складах. Зокрема, на Харківщину відправили деревину - брус та дошки, а також 650 листів шиферу, 750 квадратних метрів плівки та будівельну фурнітуру.

Це саме те, про що місцева влада Харківщини попросила Дніпропетровську облдержадміністрацію.

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Як повідомляв УНІАН, вночі 23 березня на складі Міністерства оборони в місті Балаклія (Харківська обл.) почали вибухати боєприпаси й розгорілася пожежа. СБУ кваліфікувала вибухи як диверсію. Через вибухи евакуйовано майже 20 тисяч жителів довколишніх населених пунктів. Внаслідок розривів снарядів загинула одна жінка, ще 5 людей отримали поранення.

24 березня пожежу було погашено, але окремі осередки тління залишалися до 26 березня.

Станом на ранок 27 березня територія Балаклеї та дев'яти прилеглих населених пунктів була очищена від вибухонебезпечних предметів.