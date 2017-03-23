Пожежа на складі боєприпасів у Балаклії: з’явилось ексклюзивне відео з висоти пташиного польоту

В ніч на 23 березня у Харківській області в результаті пожежі на складі Міноборони в Балаклії почали вибухати боєприпаси. СБУ кваліфікувала вибухи як диверсію. На відео, яке опублікував ТСН, можна побачити масштабні наслідки пожежі.

При цьому, як повідомив головний військовий прокурор Анатолій Матіос, серед версій виникнення пожежі на складі розглядається службове недбальство.

Пізніше прем’єр-міністр Володимир Гройсман прибув до місця надзвичайної ситуації біля м. Балаклія Харківської області, де продовжуються вибухи боєприпасів на складі Міноборони та заявив, що пожежа може тривати до 7 днів.

Згідно з результатами перших допитів, перед пожежею на складі було чутно гул безпілотника, потім почалися вибухи. Евакуйовано майже 20 тис. жителів Балаклії та довколишніх населених пунктів. «Украерорух» тимчасово закрив небо для польотів у радіусі 40 км.