На території військового арсеналу в Балаклії тривають вибухи - ДСНС

На технічній території військового арсеналу в Балаклії Харківської області спостерігаються вибухи різної інтенсивності (приблизно 1 вибух на 5 хвилин).

Про це повідомляє ДСНС згідно з даними на 20:00.

Газопостачання в місті Балаклія відключено. Тимчасово призупинено рух транспорту залізничною станцією Балаклія та організовано за резервною схемою.

У прилеглих до місця надзвичайної ситуації районах заборонено рух автомобільного транспорту. Нацполіція встановила 14 блокпостів для відводу автотранспорту на під'їздах до зони евакуації.

Для підтримки правопорядку в районі події, недопущення можливих випадків мародерства підрозділами Нацгвардії організована робота 16 піших патрулів (50 військовослужбовців), 2 рухомих патруля на важкій техніці; підрозділами Служби правопорядку у Збройних Силах України 7 піших патрулів і 2 рухомих екіпажі.

Закрито повітряний простір на відстані 40 км від місця події.

За інформацією МОЗ поранено 3 особи та 1 людина загинула. Ще дві людини отримали порізи при розборі завалів будинку.

Як повідомляв УНІАН, пожежа на артскладах поблизу Балаклії спалахнула в ніч на 23 березня. СБУ кваліфікувала вибухи як диверсію. За словами головного військового прокурора Анатолія Матіоса, серед версій виникнення пожежі розглядають і службову халатність. Президент України Петро Порошенко дав доручення МЗС, Міноборони і ДСНС «залучити допомогу НАТО для гуманітарного розмінування в Балаклії». Станом на вечір 24 березня пожежу на військовому арсеналі в Балаклії повністю загасили, відбувається ліквідація її наслідків. За даними Міноборони, розмінування території військового арсеналу в Балаклії може тривати до двох місяців.