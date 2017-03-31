Львів завершить опалювальний сезон 31 березня через потепління

04:01, 31 березня 2017
Суспільство
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Таке рішення прийнято зважаючи на зростання температури повітря.

flickr.com/photos/pricklypearbloom

У Львові з 31 березня буде достроково призупинено опалювальний сезон у зв’язку з потеплінням.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Львівської міської ради, відповідне розпорядження «Про призупинення подачі теплоносія для опалення з 31 березня» підписав міський голова Львова Андрій Садовий.

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Як інформує прес-служба мерії, таке рішення прийнято зважаючи на зростання температури повітря, з метою економії енергоносіїв та економії коштів мешканців.

Як повідомили УНІАН у комунальному підприємстві «Львівтеплоенерго» опалення закладів освіти, охорони здоров’я та культури, у разі потреби, здійснюватиметься на підставі звернень керівників закладів.

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Теги: #Львів#опалення