Львів завершить опалювальний сезон 31 березня через потепління
Таке рішення прийнято зважаючи на зростання температури повітря.
У Львові з 31 березня буде достроково призупинено опалювальний сезон у зв’язку з потеплінням.
Як повідомили УНІАН у прес-службі Львівської міської ради, відповідне розпорядження «Про призупинення подачі теплоносія для опалення з 31 березня» підписав міський голова Львова Андрій Садовий.
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Як інформує прес-служба мерії, таке рішення прийнято зважаючи на зростання температури повітря, з метою економії енергоносіїв та економії коштів мешканців.
Як повідомили УНІАН у комунальному підприємстві «Львівтеплоенерго» опалення закладів освіти, охорони здоров’я та культури, у разі потреби, здійснюватиметься на підставі звернень керівників закладів.