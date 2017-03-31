Меджліс кримсько-татарського народу подав скаргу до ЄСПЛ на Росію

29 березня Меджліс кримськотатарського народу подав скаргу в Європейський суд з прав людини.

Скарга була подана у зв'язку з тим, що російська влада внесла Меджліс до списку екстремістських організацій і заборонила його діяльність, повідомляється на сайті правозахисного центру "Меморіал".

Відзначається, що Меджліс в ЄСПЛ представляють Правозахисний центр "Меморіал", Європейський центр захисту прав людини та Українська Гельсінкська група за права людини.

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У скарзі до ЄСПЛ Меджліс вказав, що включення його до списку екстремістських організацій і припинення його діяльності порушують статтю 11 (свобода зібрань та об'єднань) Європейської конвенції про захист прав людини і основних свобод.

Також наголошується, що переслідування членів Меджлісу у зв'язку з їх політичною позицією є порушенням статті 18 (межі використання обмежень щодо прав).

Меджліс також поскаржився, що російські суди не визнають його статусу як представницького органу корінного кримського народу, тим самим порушуючи статтю 14 (заборона дискримінації).

Члени Меджлісу також стверджують, що були позбавлені права на справедливий судовий розгляд і що вони не могли припустити, що їх діяльність стане порушувати анти-екстремістський законодавство.

На розгляд ЄСПЛ знаходиться близько трьох тисяч окремих скарг, що мають відношення до подій в анексованому Криму і на Сході України.