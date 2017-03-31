Нас 42 мільйони: в Україні хочуть провести перепис населення

У Кабміні 30 березня відбулося засідання щодо підготовки до всеукраїнського перепису населення, передає урядовий портал.

Віце-прем'єр-міністр Павло Розенко нагадав, що останній перепис населення проводився ще у 2001 році. "Безумовно, світова практика визначає необхідність проведення перепису кожні 10 років. Але через нестачу, серед іншого, фінансових ресурсів, проведення перепису хоч і призначалося, але постійно переносилося", - сказав він.

Розенко наголосив, що тільки перепис населення дає повну картину тих процесів, які відбуваються в країні. "І йдеться не лише про демографічну ситуацію, а про значно ширше коло соціально-економічних показників", - наголосив віце-прем’єр-міністр.

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На думку учасників засідання, перепис населення повинен бути проведений якомога швидше, адже жоден інший альтернативний метод оцінювання демографічного розвитку не може дати більш достовірної картини соціально-демографічного розвитку України.

Востаннє і вперше в незалежній Україні перепис проводили понад 15 років тому, 5 грудня 2001-го, передає ТСН. Тоді українців нарахували майже 48,5 мільйона. Дві третини - міське населення, решта - сільське. Жінок було майже 54%, а чоловіків відповідно 46%.

Перед тим перепис проводили ще за радянських часів - у 1989 році. Тоді в Україні проживали 51 із половиною мільйон.

Станом на 1 лютого 2017 року, за оцінками Державної служби статистики, в Україні проживали 42 млн 558,3 тис. осіб.