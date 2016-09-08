Кабмін спробує оцінити справжні зміни в чисельності населення через війну на Донбасі

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення ухвалено під час засідання уряду.

За словами міністра соціальної політики Андрія Реви, останнім часом виникли серйозні питання, пов'язані з воєнним конфліктом на Сході України, анексією Криму та переміщенням значної частини населення.

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"Нам необхідно цей неконтрольований міграційний рух, втрати людських ресурсів оцінити, для того щоб мати правильні цифри, зробити прогнозування всіх показників соціально-економічного розвитку населення... У зв'язку з цим пропонується проектом постанови створити таку робочу групу", - сказав міністр.

Станом на 5 вересня на обліку Мінсоцполітики перебувало 1,709 мільйона внутрішньо переміщених осіб з Донбасу та Криму.

Станом на 1 липня офіційна чисельність населення України без АР Крим та Севастополя становила 42,658 мільйона осіб.