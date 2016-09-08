Кабмін спробує оцінити справжні зміни в чисельності населення через війну на Донбасі
Кабінет міністрів утворив міжвідомчу робочу групу з питань науково обгрунтованого оцінювання демографічного розвитку України.
Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення ухвалено під час засідання уряду.
За словами міністра соціальної політики Андрія Реви, останнім часом виникли серйозні питання, пов'язані з воєнним конфліктом на Сході України, анексією Криму та переміщенням значної частини населення.
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"Нам необхідно цей неконтрольований міграційний рух, втрати людських ресурсів оцінити, для того щоб мати правильні цифри, зробити прогнозування всіх показників соціально-економічного розвитку населення... У зв'язку з цим пропонується проектом постанови створити таку робочу групу", - сказав міністр.
Станом на 5 вересня на обліку Мінсоцполітики перебувало 1,709 мільйона внутрішньо переміщених осіб з Донбасу та Криму.
Станом на 1 липня офіційна чисельність населення України без АР Крим та Севастополя становила 42,658 мільйона осіб.