В Україні з 1 по 8 квітня відбудеться пробне ЗНО

З 1 по 8 квітня в Україні відбудеться пробне зовнішнє незалежне оцінювання (ЗНО). Про це повідомляє прес-служби Українського центру оцінювання якості освіти. (УЦОЯО).

Зокрема, вже завтра відбудеться пробне зовнішнє незалежне оцінювання з української мови і літератури. Пробне ЗНО з інших предметів пройде 8 квітня.

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В УЦОЯО звертають увагу, що цьогоріч для учасників пробного оцінювання діятиме спеціальний онлайн сервіс, за допомогою якого можна визначити результат тестування. Сервіс буде доступний з 1 квітня на сайті Українського центру оцінювання якості освіти та в особистих кабінетах учасників пробного ЗНО, створених на сайтах регіональних центрів.

Як відомо, в 2017 році зовнішнє незалежне оцінювання розпочнеться 23 травня і завершиться 16 червня.