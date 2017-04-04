На Дніпропетровщині поліцію перевели в посилений режим роботи

У Дніпропетровській області поліцію перевели у посилений режим несення служби. Про це повідомив начальник управління превентивної діяльності обласного управління Нацполіції Максим Очеретяний.

У регіоні також збільшили кількість патрулів.

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"З метою запобігання скоєння злочинів в місцях масового скупчення людей та на об'єктах критичної інфраструктури поліція Дніпропетровської області переведена на посилений варіант несення служби. Збільшена кількість патрулів, особливо в районах залізничного і автовокзалу. До складу нарядів, які будуть нести службу, залучені кінологи та вибухотехніки", - повідомив він.

Поліція звертається до громадян з проханням в разі виявлення підозрілих предметів, залишених без нагляду речей, негайно повідомляти працівникам поліції або телефонувати на спецлінію 102.