ВАСУ прийняв рішення щодо позову звільненого генерала Хижого

Вищий адміністративний суд частково задовольнив позов генерал-лейтенанта Володимира Хижого проти Міністерства оборони та Генштабу ЗСУ. Про це повідомляє Резонанс.

Видання зазначає, що 2015 року, перебуваючи на посаді заступника начальника Генштабу, генерал Хижий ініціював перевірку військових складів в Україні, та попередив Міноборони про можливість скоєння диверсій на військових об’єктах. Однак після вибуху у Сватовому Хижий був звільнений наказом міністра оборони Степана Полторака від 18 лютого 2016 року із формулюванням «за систематичне невиконання умов контракту».

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Не погодившись із наказом міністра, у квітні 2016 року Хижий звернувся до Вінницького окружного адмінсуду із позовом щодо скасування протиправного, на його думку, наказу та поновлення на посаді. Після відмови у задоволенні позову кількома інстанціями трудовий спір дійшов до Вищого адміністративного суду України.

Після дебатів сторін колегія суддів ВАСУ визнала правомірність аргументів позивача, і скасувала рішення Вінницького окружного адмінсуду та Вінницького апеляційного адмінсуду про відмову у поновленні генерал-лейтенанта В. Хижого на посаді заступника начальника Генштабу. Наразі справу повернуто на розгляд до першої інстанції.