В Одесі суд продовжив утримання під вартою п'яти фігурантам "справи 2 травня"

Малиновський районний суд Одеси продовжив тримання під вартою п'ятьом фігурантам справи 2 травня 2014 року. Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення суд прийняв сьогодні, 7 квітня.

За клопотанням обвинувачення тримання в СІЗО на 2 місяці - продовжено до 6 червня 2017 року.

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Запобіжний захід стосується громадян Росії - Євгена Мефедова і Максима Сакауова, а також трьох українців - Сергія Долженкова, Сергія Корчинського та Владислава Романюка.

Адвокат одного з підсудних звернувся до колегії суддів з проханням про виділення в окреме провадження матеріалів, що стосуються вищезгаданих п'яти фігурантів. Суд відмовив у цьому клопотанні у зв'язку з тим, що, на думку судової колегії, це негативно позначиться на об'єктивності процесу.

Наступне засідання заплановано на 14 квітня.

Як повідомляв УНІАН, у лютому Малиновський районний суд Одеси продовжив тримання під вартою п'ятьом фігурантам справи 2 травня 2014 року до 14 квітня.

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Довідка УНІАН. 2 травня 2014 року в Одесі в результаті масових заворушень за участю проросійських і проукраїнських активістів загинуло 48 осіб, постраждали близько 300. Почалися сутички в центрі міста, де було застрелено кілька людей. Потім проукраїнські активісти прийшли на Куликове поле, на якому розташовувалося наметове містечко сепаратистів. Намети загорілися, почалася пожежа в Будинку профспілок, в якій також загинули люди.

27 листопада 2014 року в Приморському районному суді Одеси почалися судові слухання про масові заворушення 2 травня. Однак цей райсуд звернувся в апеляційну інстанцію з проханням змінити підсудність через тиск на суддів зацікавленими сторонами і матеріали було передано у Малиновський райсуд Одеси.

Нині в Малиновському райсуді розглядаються епізоди провадження про масові заворушення, що відбувалися в центрі міста. На лаві підсудних – 20 обвинувачених, з яких п'ятеро утримуються під вартою (у тому числі двоє росіян), у решти – інші запобіжні заходи.