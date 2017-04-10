В Одесі проходить четвертий фестиваль духових оркестрів (відео)
14:08, 10 квітня 2017Суспільство
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Духові оркестри з різних міст демонструють свою майстерність в Одесі.
В Одесі проходить четвертий фестиваль духових оркестрів / Кадр з відео ТСН
Вісім музичних колективів з Чернігова, Тернополя й Києва прибули до Одеси на фестиваль.
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