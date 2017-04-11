У Бабиному Яру вшанували пам’ять в’язнів нацистських концтаборів (фоторепортаж)

У національному історико-меморіальному заповіднику «Бабин Яр» у Києві вшанували пам’ять в’язнів нацистських концтаборів.

Як повідомили УНІАН у прес-службі столичної міськдержадміністрації, у рамках заходу з нагоди Міжнародного дня визволення в’язнів нацистських таборів у заповіднику відбулись церемонії покладання квітів до пам’ятного знаку «Пам’ять заради майбутнього», Меморіалу пам’яті загиблих у Бабиному Яру, пам’ятника загиблим у колишньому концтаборі «Сирецький».

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У заході взяли участь керівництво міста, члени громадських організацій ветеранів війни – колишніх в’язнів концтаборів, учнівська молодь.

Міжнародний день визволення в’язнів нацистських таборів встановлено у пам’ять про повстання в’язнів концтабору Бухенвальд, розпочалось у березні 1945 року. 11 квітня - день входження американських військ на територію Бухенвальда - було прийнято як дату відзначення Міжнародного дня визволення в'язнів нацистських концтаборів.

Усього на територіях, підконтрольних гітлерівцям, у концтаборах, таборах смерті, в’язницях утримувалось 18 млн осіб. Із них більш як 11 млн були знищені. Серед загиблих – 5 млн громадян колишнього СРСР, а також 6 млн євреїв із різних країн. Кожен п’ятий в’язень був дитиною.