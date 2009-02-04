Нацбанк оприлюднив графік виходів на міжбанк

У лютому-березні Національний банк України виходитиме на міжбанківський валютний ринок з інтервенціями у формі валютних аукціонів щоп’ятниці.

Це передбачено в постанові Правління Нацбанку від 2 лютого 2009 р. №40, розміщеному на офіційному сайті НБУ.

Крім того, згідно з постановою, Національний банк виходитиме на міжбанк за єдиним певним курсом – щопонеділка.

У вівторок, середу або четвер НБУ виходитиме на валютний ринок України залежно від ситуації на ньому.

Як раніше повідомляв УНІАН, Нацбанк визначив умови і порядок проведення валютних аукціонів.