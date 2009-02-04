Нацбанк оприлюднив графік виходів на міжбанк
06:05, 04 лютого 2009Суспільство
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Що - по понеділках, що - по п`ятницях
У лютому-березні Національний банк України виходитиме на міжбанківський валютний ринок з інтервенціями у формі валютних аукціонів щоп’ятниці.
Це передбачено в постанові Правління Нацбанку від 2 лютого 2009 р. №40, розміщеному на офіційному сайті НБУ.
Крім того, згідно з постановою, Національний банк виходитиме на міжбанк за єдиним певним курсом – щопонеділка.
У вівторок, середу або четвер НБУ виходитиме на валютний ринок України залежно від ситуації на ньому.
Як раніше повідомляв УНІАН, Нацбанк визначив умови і порядок проведення валютних аукціонів.
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