Нацбанк визначив умови і порядок проведення валютних аукціонів

Національний банк України (постанова Правління НБУ №469 від 29 грудня 2008 р.) визначив умови і порядок проведення валютних аукціонів. Постанова набуде чинності 9 лютого 2009 р.

Згідно з постановою, у разі ухвалення рішення про проведення аукціону, НБУ повідомляє про це суб`єктів ринку електронною поштою не пізніше дня, який передує дню його проведення, до 16.30 за київським часом.

Суб`єкти ринку, які планують взяти участь в аукціоні, повинні в день отримання від Нацбанку повідомлення про проведення аукціону до певного часу перерахувати 100% грошового забезпечення у національній валюті для оплати іноземної валюти через наданий Нацбанком у повідомленні рахунок. Учасник ринку визначає у заявці курс, за яким братиме участь в аукціоні.

В день проведення аукціону учасники ринку подають до Нацбанку заявки на участь за допомогою програмного комплексу "Система підтвердження угод на міжбанківському валютному ринку». Заявки, які надійшли пізніше визначеного часу, участі в аукціоні не беруть.

Курс гривні до іноземної валюти вказується в заявці з точністю до двох знаків після коми в межах визначеного умовами проведення аукціону курсу.

Суб`єкти ринку подають до територіального управління Нацбанку за місцем реєстрації суб`єкта ринку до певного часу документи, які підтверджують мету купівлі інвалюти.

Територіальні управління Нацбанку перевіряють дані, і результати повідомляють НБУ.

На підставі цих даних регулятор ухвалює рішення про курс відсікання.

Заявки суб`єктів ринку задовольняються відповідно до зниження запропонованого в них курсу, починаючи з найвищого.

Якщо серед заявок учасників аукціону є дві або декілька заявок із однаковим курсом, а обсяг валютної інтервенції недостатній для їх задоволення, то вони задовольняються пропорційно обсягам заявок цих учасників аукціону.

Нацбанк у день проведення аукціону до 16.30 за київським часом повідомляє суб`єктів ринку, які брали участь в аукціоні, курс відсікання шляхом його публікації через інформаційне агентство REUTERS і надсилання суб`єктам ринку відповідного повідомлення.

Суб`єкти ринку, заявки яких задоволені, укладають договори з НБУ про купівлю (продаж) інвалюти і підтверджують їх за допомогою програмного комплексу "Система підтвердження угод на міжбанківському валютному ринку України».

Нацбанк розміщує результати аукціону на офіційному сайті наступного дня після аукціону.