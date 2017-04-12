У Баришівці люди перекрили залізницю

У районі міста Баришівка Київської області пасажири перекрили перекрили залізничну колію, заблокувавши рух на залізниці.

Як передає кореспондент УНІАН, в соцмережах близько 8:30 почали з'являтися дописи, що потяги на цій ділянці залізниці зупинилися і стоять близько години.

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Пасажири стверджують, що за інформацією провідників, колії в обидва боки в перекрили місцеві мешканці, які протестують проти скорочення рухомого складу приміських електропоїздів.

У прес-службі "Укрзалізниці" підтвердили факт блокування залізничного полотна "в обох напрямках сторонніми особами" і пообіцяли найближчим часом оприлюднити детальнішу інформацію з цього приводу.