Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков заявив про початок роботи пересувних мобільних сервісних центрів МВС на Донбасі.

Про це він повідомив на своїй сторінці у Facebook.

"Сьогодні одночасно розпочали роботу пересувні сервісні центри у Донецькій та Луганських областях: перші послуги отримали жителі смт Мангуш та смт Марківка", - заявив Аваков.

При цьому він зазначив, що заміна посвідчення водія зайняла 20 хвилин, а реєстраційні операції - до години.

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Міністр додав, що незабаром послуги стануть доступні у селищі Нікольське, у містах Вугледар, Олександрівка, Добропілля, Новолуганське, Сіверськ, Костянтинівка, Святогірськ, Лиман, Дружківка Донецької області, а також у селищі Марківка Луганської області.

"Серед послуг мобільних сервісних центрів, як і у стаціонарі - реєстрація та перереєстрація транспортних засобів, заміна посвідчення водія, видача міжнародного посвідчення водія, а також прийом запитів на отримання довідок про відсутність судимостей", - поінформував Аваков.

Також він сказав, що з 2016 року нові сервісні центри МВС відкриті у Бахмуті Донецької області та Сєвєродонецьку Луганської області.

"Центри працюють за принципом єдиного вікна, у форматі open office та оснащені найсучаснішими системами інформаційних технологій і комунікативним обладнанням. Але головне – формат клієнтоорієнтації, дружнє та турботливе відношення та зручності для усіх відвідувачів: від малечі до літніх людей та осіб з особливими потребами", - йдеться у повідомленні міністра.