Україна втратила боєприпасів на мільярд доларів унаслідок вибухів на складах під Харковом - нардеп (відео)

09:40, 13 квітня 2017
Суспільство
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Унаслідок пожежі на арсеналі в Балаклії Україна втратила боєприпасів на мільярд доларів.

Україна втратила 1 млрд дол. через вибухи у Балаклії / Фото УНІАН

Голова комітету ВР з питань національної безпеки і оборони Сергій Пашинський розповів втрати через пожежу на арсеналі у Балаклії.

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"У чому трагедія Балаклії? Лежали десятки тисяч боєприпасів боєздатних і десятки тисяч боєприпасів небоєздатних. Коли пішла ця ланцюгова реакція, ми втратили на 1 млрд доларів боєприпасів. Це недопустимо, бо ми не така багата країна, яка може це собі допустити", – повідомив він в ефірі 5 каналу.

Як повідомляв УНІАН, вночі 23 березня у Балаклії внаслідок пожежі вибухнув військовий арсенал. Через небезпеку було евакуйовано близько 20 тисяч людей. Внаслідок розривів снарядів загинула жінка, ще кілька людей отримали поранення.

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Теги: #вибухи#Балаклія#склади