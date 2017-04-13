Україна втратила боєприпасів на мільярд доларів унаслідок вибухів на складах під Харковом - нардеп (відео)

Голова комітету ВР з питань національної безпеки і оборони Сергій Пашинський розповів втрати через пожежу на арсеналі у Балаклії.

Читайте такожДля ліквідації наслідків вибухів у Балаклії місцева влада виділила ще 2 мільйони гривень

"У чому трагедія Балаклії? Лежали десятки тисяч боєприпасів боєздатних і десятки тисяч боєприпасів небоєздатних. Коли пішла ця ланцюгова реакція, ми втратили на 1 млрд доларів боєприпасів. Це недопустимо, бо ми не така багата країна, яка може це собі допустити", – повідомив він в ефірі 5 каналу.

Як повідомляв УНІАН, вночі 23 березня у Балаклії внаслідок пожежі вибухнув військовий арсенал. Через небезпеку було евакуйовано близько 20 тисяч людей. Внаслідок розривів снарядів загинула жінка, ще кілька людей отримали поранення.